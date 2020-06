Les dirigeants du FC Barcelone ont été beaucoup trop gourmands pour le jeune Ansu Fati.

Le FC Barcelone aimerait frapper fort cet été sur le marché des transferts pour contenter Lionel Messi. L’Argentin réclame deux joueurs à ses dirigeants : Neymar et Lautaro Martinez. Mais le Barça n’a pas les moyens de recruter ces joueurs sans vendre plusieurs joueurs.

370 millions pour un joueur !

Certains clubs le savent et ont approché les dirigeants barcelonais pour s’offrir certains de ses joueurs. C’est le cas de Manchester United qui aurait proposé 100 millions d’euros aux Catalans pour le jeune prometteur Ansu Fati. Mais le FC Barcelone a été trop loin en réclamant 370 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. United a fait machine arrière et Ansu Fati devrait rester en Catalogne cet été. Certainement comme Neymar et Martinez dans leurs clubs respectifs…