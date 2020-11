L’entraîneur du Paris Saint-Germain a confié en coulisse qu’il ne sera plus au PSG l’an prochain.

De plus en plus critiqué en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel devrait, malgré tout, conserver son poste jusqu’en fin de saison. Il sera alors en fin de contrat. Paris ne devrait pas prolonger son bail. Cela ne surprendra pas le coach allemand qui aurait déjà confié à des proches qu’il ne serait plus au PSG la saison prochaine.

Direction la Premier League ?

Tuchel aurait déjà une idée précise de ce qu’il compte faire à partir de l’an prochain. Si un retour en Allemagne, du côté du Bayern Munich était une possibilité il y a un an, ce n’est plus d’actualité. Le coach parisien devrait prendre la direction de l’Angleterre où certains clubs l’ont déjà approché.