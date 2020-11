Les joueurs français sont à l’origine de divisions dans les coulisses du club barcelonais.

Décidément, les joueurs français sont synonymes de maux de tête du côté du FC Barcelone. Alors que le recrutement d’Antoine Griezmann est de plus en plus considéré comme un flop au sein du club barcelonais, les cas Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé continuent également de diviser les dirigeants. Le défenseur français est trop souvent blessé aux yeux de ses dirigeants qui aimeraient le vendre depuis plusieurs mercato. Mais le joueur a refusé de quitter le club lors des derniers marchés des transferts et certains dirigeants refusaient de tout faire pour faciliter son départ.

Griezmann, Umtiti, Dembélé…

Le cas Ousmane Dembélé est différent. Si l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’est pas encore totalement convaincu, les dirigeants du club estiment en majorité qu’il a le potentiel pour un jour exploser en Catalogne. Mais alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, le joueur et son entourage ne veulent pas entendre parler d’une prolongation de contrat. Plusieurs décideurs barcelonais veulent donc le vendre lors du mercato de janvier. Ce que refusent les autres qui estiment que Dembélé est trop important actuellement compte tenu de la grave blessure d’Ansu Fati.