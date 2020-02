Le coach des Verts va chercher à injecter du professionnalisme dans son effectif l’été prochain.

Lancé dans un projet sur le long terme du côté de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel considère cette saison comme une année de transition. Son objectif est clair : faire partir le plus de joueurs indésirables possible l’été prochain et reconstruire un groupe pour obtenir des résultats l’an prochain. Les jeunes talents de l’ASSE vont continuer d’être mis à l’honneur au cours des prochains mois et seront les leaders techniques de la prochaine saison. Mais Puel veut les encadrer par des joueurs expérimentés.

Des comportements qui l’agacent…

Mais le coach de l’ASSE va surtout chercher du professionnalisme sur le marché des transferts lors de la prochaine intersaison. Certains comportements le font enrager depuis son arrivée au club il y a quelques mois. Puel va mettre l’accent sur la personnalité des joueurs qu’il va tenter de recruter l’été prochain. Ce sera sa priorité.