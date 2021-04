En fin de contrat avec le PSG, Julian Draxler ne devrait pas poursuivre. L’Allemand a même prévu de s’exprimer prochainement.

Julian Draxler vit ses derniers instants avec le PSG. Le milieu de terrain allemand, qui joue beaucoup ces dernières semaines, profite de la confiance de Mauricio Pochettino, pour retrouver un peu la forme. Mais il est loin du rendement d’un Di Maria ou d’un Neymar. Très loin, même.

Draxler va parler

En fin de contrat avec le PSG, Julian Draxler ne sera pas prolongé. Même si une rumeur a circulé récemment autour d’une proposition parisienne, il n’en est rien. Et le journaliste allemand Florian Plettenberg (Sport1) a confirmé que Julian Draxler avait pris la décision de partir et qu’il s’exprimerait après la campagne de Ligue des Champions. L’international de 27 ans va bientôt prendre la parole et ainsi faire part de sa décision.