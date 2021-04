Le timing s’affine pour la prolongation de Neymar. Paris attend le bon moment et pourrait officialiser ce nouveau contrat après les demi-finales de Ligue des Champions.

Pour Neymar, la question n’est plus de savoir s’il va prolonger ou non avec le PSG, mais désormais : quand ? Le Brésilien et Paris ont trouvé un accord pour un nouveau bail de cinq ans. Il ne reste plus qu’à officialiser la chose.

Après les demi-finales

Côté timing, il est fort possible que le PSG choisisse d’officialiser la prolongation de Neymar après les demi-finales qui se disputent contre Manchester City. Concentré sur l’objectif, le Brésilien est déterminé à réaliser un nouvel exploit. Si Paris se qualifie, ce sera le bon moment pour préparer la finale et jouer libéré. Si Paris perd, ça sera un moyen de consoler les supporters.