Son avenir est au cœur des débats et le PSG a demandé à Kylian Mbappé de prendre position très rapidement. Ce qu’il devrait faire.

Voilà plus d’un an que le PSG court après Kylian Mbappé. Plus d’un an que Leonardo essaye de verrouiller l’avenir du champion du monde, dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Jusqu’à présent, Mbappé a toujours repoussé les avances parisiennes, indiquant qu’il souhaitait se concentrer sur le présent plutôt que l’avenir.

Paris pousse et presse

Mais cette fois, Kylian Mbappé ne peut plus reculer. Le PSG a intensifié son pressing et réclame une réponse rapide. Plusieurs médias évoquent le mois de mars comme deadline. Paris veut mettre un terme à ce suspens et ainsi pouvoir se positionner. Mbappé va donc bientôt prendre la parole pour faire savoir sa décision. Soit il prolonge et Paris officialise la nouvelle. Soit il veut partir et il faudra alors trouver son successeur…