Le président de l’OM, Pablo Longoria, veut recruter Amine Adli.

Alors que l’OM a déjà lancé son mercato, Pablo Longoria compte bien continuer de frapper fort et d’améliorer significativement l’effectif olympien. Ainsi, le président de l’OM ne veut pas passer à côté du jeune Amine Adli, le joueur de Toulouse.

Adli une pépite pour l’OM ?

Ce jeune crack de 21 ans, a impressionné les observateurs cette saison en Ligue 2 et va certainement changer d’air cet été. L’OM est sur le coup et pourrait offrir 10 millions d’euros pour recruter ce très grand espoir. Reste que d’autres clubs sont sur le coup et pourraient nuire aux projets de Longoria. A commencer par le Milan AC…