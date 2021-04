Recruté cet hiver, Miralem Pjanic ne joue pas. Et le Barça pourrait déjà lui montrer la porte de sortie…

Au rayon des recrutements bidons, le Barça commence à avoir une sacrée collection. Depuis 5 ans, c’est la foire aux mauvaises idées. Des idées qui coûtent souvent très, très chères. Et la dernière en date, l’arrivée de Miralem Pjanic, sentait déjà le flop à plein nez en janvier dernier…

Pjanic déjà sur le départ

Ancien responsable du Barça, André Curry a parfaitement résumé le dossier Pjanic : « C’est absurde. Vous échangez Arthur, qui a 23 ans et un salaire net de deux millions contre un footballeur de 31 ans qui doit avoir un salaire de six millions, vous augmentez donc la masse salariale ». Un joueur en perte de vitesse qui pourrait déjà plier bagage, moins de 6 mois après son arrivée. Le nouveau président Laporta planifierait en effet la vente de Pjanic, en plus de celle de Griezmann, Umtiti et Braithwaite.