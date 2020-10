Chassé par le Milan AC depuis plus d’un an, Florian Thauvin pourrait se laisser convaincre de signer en Serie A l’été prochain.

Le dossier Thauvin prend une mauvaise tournure depuis cet été. Depuis que les dirigeants phocéens ont prolongé Mandanda et Payet, sans rien proposer à Thauvin. Le champion du monde s’attendait à une belle offre mais elle n’est pas encore venue.

Le Milan AC est bouillant

Naturellement, Florian Thauvin et ses représentants imaginent de plus en plus le scénario d’un libre en juin prochain, quand son contrat sera terminé. Au taquet depuis un an, le Milan AC ne lâche pas le Français et ce dernier semble prêt à dire oui. La Serie A est un championnat qui l’attire, lui qui a eu une mauvaise expérience en Angleterre mais qui souhaite rester prêt du sud de la France.