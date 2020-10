Le directeur sportif du PSG veut faire venir trois joueurs en fin de contrat lors de la prochaine intersaison.

Confronté à la crise économique, comme tous les clubs, le club de la capitale a dû réduire la voilure lors du dernier mercato au moment de recruter. Les prêts avec option d’achat et le recrutement de joueurs libres sont à la mode. Et cela devrait durer au moins quelques mercato. En vue du prochain mercato estival, Leonardo piste d’ailleurs déjà des joueurs qui seront libres en juin.

Du lourd l’été prochain ?

Et cela ne l’empêche pas d’être ambitieux. Le dirigeant parisien continue de courtiser des stars. Et il veut en faire venir trois l’été prochain. Sergio Ramos, David Alaba et Georginio Wijnaldum sont en effet tous en fin de contrat et sur les tablettes du dirigeant parisien.