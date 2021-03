Le vent de révolution qui souffle sur l’OM change complètement la donne. Et notamment pour Florian Thauvin, dont le contrat expire dans quatre mois.

L’équation a totalement changé en l’espace de quelques semaines pour Florian Thauvin. Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, disciple de Marcelo Bielsa, et le départ de Jacques-Henri Eyraud, détesté par toute la cité phocéenne, le club n’a plus du tout le même visage. Suffisant pour le convaincre de rester ?

Longoria donne tout

Libre de tout contrat en juin prochain, Florian Thauvin a reçu de nombreuses propositions. Jusqu’à présent, les propositions de l’OM ne l’ont pas convaincu. Et la tournure que prenait le projet de Frank McCourt ne lui donnait plus vraiment envie de rester… Cette fois, les choses ont changé. Après avoir indiqué qu’il voulait une longue aventure marseillaise dans sa carrière pour en marquer son histoire, Thauvin a l’opportunité de rester. Et de solides arguments pour se laisser convaincre.