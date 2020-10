Tout proche de quitter Barcelone l’été dernier, Leo Messi pourrait finalement opter pour une prolongation de contrat. Explication.

Après avoir tenté de forcer le verrou cet été, pour la première fois de sa carrière, Leo Messi est finalement resté. Bloqué par ses dirigeants, l’Argentin a accepté son sort, par fidélité à ce club qui lui a tout donné.

D’accord pour rester ?

Pour Leo Messi, le problème vient de la gouvernance, pas ailleurs. Si le président Bartomeu reste, il partira libre en juin. Mais visiblement, il y a du changement à prévoir dans les mois à venir. Et Messi pourrait bien retourner sa veste et vouloir rester, finalement. En prolongeant son contrat et en touchant le plus gros salaire jamais versé à un joueur, bien sûr.