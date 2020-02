Avec la confirmation de Yann Gboho au plus haut niveau, le Stade Rennais doit vite prolonger sa pépite.

Dans le sillage d’Eduardo Camavinga, un nouveau petit poulain de Julien Stéphan émerge en équipe première. Il s’agit de l’attaquant rennais, Yann Gboho. A 19 ans, il commence sérieusement à se faire une place dans le secteur offensif et montre vraiment de belles choses.

Un an de contrat…

Mais la situation contractuelle de Gboho pose question. Son contrat s’arrête dans moins d’un an et demi (juin 2021). Les dirigeants sont déjà à pied d’œuvre pour le prolonger mais clairement, sa signature devient urgente. Les Bretons doivent à tout prix éviter de se retrouver en plein été, à un an de la fin de son contrat, avec des clubs qui lui proposent monts et merveilles pour le faire hésiter…