Étourdissant depuis plusieurs mois, Thiago Silva mérite plus que n’importe qui une prolongation de contrat. Le PSG doit dégainer.

Sauveur du PSG contre Lorient en Coupe de France, Thiago Silva est incontournable au PSG. Capitaine exemplaire, défenseur hors-pair, le Brésilien rayonne du haut de ses 35 ans. Et Paris doit vite le prolonger.

Paris n’a pas bougé

En fin de contrat, Thiago Silva n’aurait toujours pas reçu de prolongation. Une hérésie quand on voit son niveau de jeu actuel ! Mais le PSG attend la Ligue des Champions et le verdict 2019-2020 pour tracer les lignes du futur. Thiago Silva coûte cher et avec un nouveau revers européen, il incarnera toutes les défaites parisiennes à lui tout seul. Mais Paris dispose d’un des meilleurs au monde à son poste et ne doit pas trop jouer avec le feu. Plus vite il aura signé, plus vite le dossier sera réglé.