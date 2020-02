La nouvelle perle du Stade Rennais, Yann Gboho, n’aurait toujours pas reçu de prolongation de contrat.

Yann Gboho crève l’écran. Ses prestations depuis quelques semaines sont bluffantes et Julien Stéphan n’hésite plus à le lancer dans le grand bain, aux côtés de Mbaye Niang. Un talent prometteur qui n’a que 19 ans mais dont le contrat prend fin dans un peu plus d’un an.

Pas d’offre pour le moment

D’après les informations de Goal, Yann Gboho n’a toujours pas reçu de proposition de la part du Stade Rennais. Son contrat qui s’arrête en juin 2021 devrait pourtant alerter le président, Olivier Létang. Impossible pour Rennes de prendre le risque de perdre un tel potentiel.