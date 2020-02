Soucieux de préparer la relève de son secteur offensif, Zinedine Zidane continue de chercher des talents. Mais l’un d’entre eux ne semble pas tenter par le Real Madrid.

Après Reinier Jesus, on aurait pu imaginer le Real Madrid rassasié. Et non ! Après l’attaquant brésilien, qui doit faire ses classes en Castilla avant de prétendre à une place en équipe première, Zidane a l’intention de bouger sur un autre talent, en Europe cette fois.

Sané ne veut que le Bayern Munich

C’est vers Leroy Sané que lorgne Zinedine Zidane. Mis de côté à Manchester City, l’international allemand est sur les tablettes du Real Madrid. Mais Sané ne quittera pas Guardiola pour rejoindre Zidane. Son objectif est clair : le Bayern Munich. Des négociations sont prévues pour avril afin de préparer son transfert estival.