Si Leo Messi insiste tant pour que le FC Barcelone recrute cet été c’est parce qu’il veut enfoncer le clou avec le prochain Ballon d’Or.

Avec un sixième Ballon d’Or, Leo Messi a repris de l’avance sur Cristiano Ronaldo. Mais il sait que le Portugais ne s’avoue pas vaincu et qu’il va tout mettre en œuvre pour décrocher la prochaine couronne et tenter d’égaliser, à nouveau, son éternel rival. Alors l’Argentin souhaite s’entourer davantage.

Recruter pour mieux gagner

S’il règne encore sur la Liga, le FC Barcelone est à la peine en Ligue des Champions. Et Leo Messi sait que les Ballon d’Or se gagnent aussi sur la scène européenne. Voilà pourquoi il pousse activement ses dirigeants à recruter de nouvelles stars, sans laisser le temps à un Dembele de bien revenir ou à un Coutinho d’avoir une seconde chance. Messi veut des tueurs, opérationnels dans l’instant et capables de le faire briller. Son prochain Ballon d’Or est en jeu et il ne plaisante pas avec ça.