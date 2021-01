En signant Pape Gueye, l’OM a visé juste. Le milieu de terrain de 21 ans est une vraie trouvaille et un joueur d’avenir pour le club.

Au cœur d’un imbroglio entre le Havre et Watford, Pape Gueye a finalement signé à l’OM, libre de tout contrat, l’été dernier. Une opportunité en or pour l’écurie phocéenne et une vraie trouvaille pour André Villas-Boas, qui lui fait de plus en plus confiance.

Un vrai joueur d’avenir

A 21 ans, Pape Gueye progresse à vue d’œil. Son aisance technique et son assurance font clairement de lui un joueur d’avenir qui peut peser sur le projet phocéen. Aux côtés de Valentin Rongier et Boubacar Kamara, il rayonne un peu plus à chaque apparition. Estimé à environ 5 millions d’euros, Gueye va prendre une nouvelle dimension dans les mois à venir. Un joli coup du recrutement marseillais.