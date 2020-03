Au rayon des attaquants prometteurs du football néerlandais, le jeune Cody Gakpo est suivi par de nombreux clubs, dont le Stade Rennais.

Lancé sur le devant de la scène cette saison au PSV Eindhoven, Cody Gakpo casse la baraque. Ce gamin de 20 ans brille sur le front de l’attaque du PSV et s’attire de plus en plus de convoitises. L’hiver dernier, Newcastle aurait proposé 8,5 millions d’euros pour son transfert.

Rennes sur le coup

En France, Lyon et Rennes sont aussi sur le dossier. Le successeur de Memphis Depay séduit par ses qualités techniques et athlétiques (1,87 m). Et s’il s’agit d’un dossier compliqué pour les dirigeants bretons, il n’est pas impossible de le convaincre avec une présence en Coupe d’Europe et une place de choix en attaque.