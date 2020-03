Ses larmes de joie lors de la victoire contre Dortmund pourraient être révélatrices d’un changement profond de la part de Neymar.

Dans la liesse incroyable qui a suivi la qualification du PSG lors des huitième de finale de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund, certaines images ont eu plus de poids que d’autres. Et notamment celles montrant Neymar en larmes, submergé d’émotion et de joie face aux supporters à l’extérieur du stade.

Plus question de partir ?

Attendu au tournant, Neymar a répondu présent. De la plus belle des manières, avec un but pour l’ouverture du score et un mouvement à l’origine du second. Un événement qui pourrait compter dans sa réflexion. Et ses larmes montrent bien que le Brésilien a été touché par cette victoire et l’engouement populaire suscité par ce collectif parisien, capable de soulever des montagnes. Pas impossible que son désir de rester soit désormais plus fort que le reste.