Tout proche de quitter l’ASSE lors du mercato hivernal, Franck Honorat a finalement été retenu par Claude Puel. Bonne pioche !

S’il a signé à l’ASSE il y a deux ans (pour deux petits millions d’euros), ce n’est que depuis quelques mois qu’il porte vraiment les couleurs stéphanoises sur ses épaules. Après un prêt d’un an à Clermont, Franck Honorat a mis un peu de temps avant de trouver sa place dans l’effectif forézien. Mais Claude Puel a eu raison de repousser les offres qui ont été faites pour lui l’hiver dernier (Lorient, Metz, Lens).

Un vrai potentiel

A 23 ans, Franck Honorat prend enfin son envol. Sur les côtés, le Stéphanois offre un profil très intéressant et dans un style complémentaire à celui de Denis Bouanga. Claude Puel lui fait de plus en plus confiance et les supporters salivent déjà de le retrouver la saison prochaine, pleinement installé dans l’équipe type.