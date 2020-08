Avec la nomination de Ronald Koeman, Memphis Depay devient une proie idéale pour l’entraîneur néerlandais.

Ronald Koeman a promis du changement. Successeur de Quique Sétien, il sait qu’il doit tout reconstruire dans un club catalan à la dérive et que des choix forts devront être faits. Et notamment dans l’effectif blaugrana, où de nombreux départs sont attendus. Et Koeman aspire à voir de nouvelles têtes arrivées, au premier rang desquelles on retrouve des talents du football hollandais.

Depay en première ligne

Au milieu du terrain, Ronald Koeman veut Donny Van de Beek, la perle de l’Ajax, qu’il souhaiterait réassocier à Frenkie de Jong. Et en attaque, c’est le nom de Memphis Depay qui revient le premier. Koeman adore le Lyonnais et il a coché son nom pour cet été pour succéder à Luis Suarez. Du côté de l’OL, il faudra une grosse offre pour accepter de le libérer.