Roi du monde pendant près d’une décennie, le Barça est devenu un club mal géré, dont la situation financière inquiète grandement.

145 millions d’euros pour Philippe Coutinho. 125 millions d’euros pour Ousmane Dembele. 120 millions d’euros pour Antoine Griezmann. Le top 3 des plus gros investissements du FC Barcelone fait froid dans le dos. Trois dépensés XXL pour 3 flops XXL. Une gestion qui pose clairement question.

Le Barça tremble

Avec cette gestion cataclysmique, le FC Barcelone se retrouve dans une situation financière compliquée. Impossible de financer le retour de Neymar, les Catalans doivent vendre pour pouvoir recruter et financer la prolongation de Leo Messi. L’opération Arthur / Pjanic est en ce sens. Et les ventes de Semedo, Rakitic et Griezmann le seront tout autant. Un triste bilan pour un club qui avait tout pour lui.