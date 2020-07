Si Neymar regrette d’avoir quitté Leo Messi, il n’est pas impossible de voir le duo se reformer. Du côté du PSG ? C’est aujourd’hui une possibilité.

La crainte de voir Neymar quitter le PSG s’estompe. Au point qu’il est pratiquement certain de voir le Brésilien sous les couleurs parisiennes la saison prochaine. Convaincu par le projet, Neymar sait aussi qu’il n’aura jamais des conditions financières similaires dans un autre club, lui qui arrive à 28 ans. Car le Barça n’a plus les moyens de se payer un Neymar, tant en transfert qu’en salaire. Une situation financière compliquée, à laquelle il faut ajouter une grave crise de gouvernance. Qui impacte, aussi, un certain… Leo Messi.

Paris a un boulevard pour Messi

Les relations glaciales de Leo Messi avec ses dirigeants nourrissent l’idée d’un départ de l’Argentin. Et avec les moyens dont disposent le PSG, en plus de la présence de Neymar, permettent de croire à la réunification du duo Neymar/Messi, à Paris. Après plusieurs tentatives auprès de la Pulga, ces dernières années, les Qataris connaissent très bien le dossier. Dans un an, Messi sera libre. Le PSG n’aura qu’à se baisser pour lui proposer le plus gros contrat de toute l’histoire et lui offrir la possibilité de jouer, à nouveau, avec Neymar. Et Mbappé.