Après avoir tenté de le récupérer cet hiver, Rennes est toujours sur Jean-Paul Boëtius. Le Néerlandais n’a plus qu’un an de contrat…

Auteur d’une belle saison du côté de Mayence, Jean-Paul Boëtius a tapé dans l’œil du Stade Rennais. A tel point que Florian Maurice a essayé de le récupérer l’hiver dernier. Des discussions concrètes qui n’ont pu aboutir entre les deux clubs.

Contact maintenu, dossier à suivre…

D’après nos sources, Rennes est toujours intéressé par Jean-Paul Boëtius. A 26 ans, le milieu néerlandais n’a plus qu’un an de contrat avec Mayence (juin 2022). Une situation contractuelle qui le pousse vers un départ. Selon nos sources, le contact est maintenu avec les représentants du joueur, l’agence Stellar. Cette même agence est celle qui gère Jérémy Doku et qui vient de récupérer Eduardo Camavinga…