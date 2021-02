Dans le duel qui l’oppose à Erling Haaland, Kylian Mbappé a reçu un message de son nouveau meilleur ennemi. Un but venu d’ailleurs…

Après le règne du duo historique formé par Leo Messi et Cristiano Ronaldo, la planète foot est désormais sous le contrôle de Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans). Deux prodiges qui ont pris les commandes du jeu et qui se livrent un duel à distance des plus savoureux.

Le bijou de Haaland !

Auteur d’un triplé en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a motivé comme jamais un Erling Haaland survolté, auteur d’un doublé le lendemain, contre le FC Séville (2-3). Et ce week-end, le Norvégien a dégainé le premier, envoyant un nouveau message à son adversaire du PSG. Un but magistral contre Schalke 04, qui fait le buzz ces dernières heures. Une réalisation magnifique que Kylian Mbappé a dû admirer à la veille de son match contre Monaco, son club formateur.