Contre toute attente, Manchester City n’a pas approché Leo Messi et semble résolu à ne pas le faire. Le PSG va avoir un boulevard !

Avec Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, il est naturel d’envisager une possible arrivée de Leo Messi chez les Citizens. Mais visiblement, City se tient à carreau pour le moment. Pas un mouvement envers la Pulga pourtant en fin de contrat et sur le départ.

City n’ira pas

D’après les informations de la BBC, Manchester City n’a pas bougé pour Leo Messi et ne le fera visiblement pas, sauf si opportunité. Mais pour l’heure, le PSG a le champ libre et peut parfaitement prendre le large dans le dossier Messi. Leonardo dispose d’un boulevard pour pouvoir avancer les négociations. Avec l’argent de Doha, Neymar et Pochettino, Paris est armé jusqu’aux dents !