Après l’arrivée de Bruno Genesio, Rennes prépare une nouvelle étape dans la construction de son projet. Et notamment avec un mercato agité.

L’arrivée de Florian Maurice a plongé Rennes dans un nouveau cycle. Et le départ de Julien Stéphan a fini d’achever le démarrer de cette nouvelle ère. Le club breton aspire à jouer les premiers rôles et à se montrer offensif sur le marché des transferts. Ce sera une nouvelle fois le cas avec Bruno Genesio, le nouveau coach.

Rennes est ambitieux

Après un premier mercato très dense, le Stade Rennais se dirige à nouveau vers un été musclé. Florian Maurice et Bruno Genesio vont avoir la possibilité de recruter grâce à une belle enveloppe et quelques départs attendus. L’été promet donc d’être bouillant. Et peut-être même… surprenant.