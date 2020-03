Le nom de Florian Maurice circule actuellement sur le marché des responsables du recrutement. Un départ à prévoir ?

Suite au départ d’Olivier Létang, le nom de Florian Maurice a été cité pour lui succéder du côté de la Bretagne. Et même s’il ne s’agit que d’une rumeur, et que Jean-Michel Aulas l’a récemment démentie, elle ne doit rien au hasard. A l’OL, l’entente entre Florian Maurice et Juninho n’est pas idéale.

Des points de vue divergents

Lors du dernier mercato estival ou encore au mois de janvier, Juninho et Maurice ont eu des points de vue différents. Et si le Brésilien est passé « en force » sur plusieurs dossiers, car c’est bien à lui qu’Aulas a confié les rênes, Florian Maurice n’a pas dû apprécier de voir ses recommandations mis de côté sur pas mal de cas. Il n’est donc pas impossible de voir Maurice plier bagage cet été afin de ne pas subir plus longtemps la position d’un Juninho n°1 à Lyon.