Après avoir permis à Paris de recruter Neymar, Pini Zahavi pourrait récidiver avec un autre gros poisson du mercato.

Méconnu du grand public, Pini Zahavi a pris la lumière au moment de signer Neymar au PSG à l’été 2017. S’il tisse sa toile depuis de nombreuses années dans l’ombre des arcanes du football, le super agent est désormais un incontournable du milieu. Et Paris pourrait encore négocier un joli coup avec lui.

Alaba, sur un plateau

Pini Zahavi a récupéré la gestion de nombreuses stars comme Robert Lewandowski et David Alaba, du côté du Bayern Munich. Libre tout contrat, Alaba est un gros poisson du prochain été et Paris pourrait en profiter. Des négociations sont en cours. Un nouveau gros coup de Zahavi à Paris ? C’est fort possible !