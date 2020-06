Rennes pourrait connaître un été totalement dingue avec les dossiers Camavinga et Niang.

Habitué à vivre dans une relative quiétude, Rennes pourrait clairement basculer cet été. Le club breton pourrait connaître un été particulièrement agité avec les dossiers Eduardo Camavinga et Mbaye Niang, les deux locomotives de Julien Stéphan.

Des offres pourraient arriver

Très courtisés sur le marché des transferts, les deux stars du Stade Rennais pourraient voir des clubs dégainer cet été. Pour Camavinga, les offres pourraient monter très très haut et devenir impossible à refuser. Pour Niang, la liste des prétendants n’est pas mal non plus. Et si Rennes se retrouve avec 100 millions d’euros à récupérer, on voit mal les dirigeants repousser les avances. Un été historique pourrait se préparer et faire monter la température en Bretagne.