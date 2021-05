En fin de contrat cet été, Lucas Vazquez est suivi par plusieurs grosses écuries. Mais Zinédine Zidane, souhaite absolument le conserver...

Couteau suisse de Zinédine Zidane, l’ailier reconverti latéral, Lucas Vazquez a beaucoup manqué contre Chelsea. Le match de Carvajal n’a pas vraiment convaincu et l’absence de Vazquez s’est fait ressentir… Victime d’une entorse au genou gauche lors du Classico, il pourrait manquer l’Euro. Et ce match était peut-être son dernier au Real. Il est en fin de contrat à la fin de cette saison et n’a toujours pas prolongé. Zidane, lui, insiste pour conserver son joueur qui l’a dépanné plus d’une fois au poste de latéral. Entre les blessures récurrentes de Dani Carvajal et Alvaro Odriozola qui ne convainc pas, l’entraîneur madrilène souhaite à tout prix prolonger le joueur de 29 ans.

Priorité au Real Madrid

Car il ne manque pas de prétendants. Selon AS, Lucas Vazquez a déjà refusé les avances de l’Atletico Madrid, rival historique du Real. Le Milan AC aussi serait venu aux renseignements. Pour le moment, Vazquez priorise son club de cœur et attend une offre de prolongation suffisante pour faire le point. Toujours selon AS, il pourrait voir son salaire passer de 3,5 à 5 millions d’euros par an. Florentino Perez n’a plus qu’à s’aligner sur les volontés du joueur.