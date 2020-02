Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021, Lucas Vazquez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Dans le vestiaire du Real Madrid, Lucas Vazquez a réussi à se faire une vraie place. Très apprécié de Zinedine Zidane, l’Espagnol voit son contrat prendre fin dans un an et demi. Et pour l’heure, son avenir est incertain.

Tout dépend de Zidane

Courtisé par plusieurs clubs anglais, dont Arsenal et Tottenham, Lucas Vazquez est dépendant de l’avenir de Zidane. Le Français n’est pas sûr de rester, lui qui est de nouveau en froid avec le président, Florentino Pérez. Tant que l’avenir du Français n’est pas réglé, celui de Vazquez ne le sera pas non plus…