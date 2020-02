Pour renforcer son secteur défensif, friable, Zinedine Zidane songe à deux profils pour le Real Madrid.

Si le Real Madrid n’a pas d’excellents résultats depuis plusieurs mois, c’est d’abord parce que l’efficacité offensive n’est pas au rendez-vous. Mais c’est aussi parce que Zinedine Zidane n’a pas réussi à construire la même solidité défensive. Son bloc bas est perméable et plusieurs joueurs n’ont pas le rendement habituel.

Van Dijk et Koulibaly

Pour compenser la fragilité défensive du Real Madrid, Zinedine Zidane a identifié deux profils. Et pas n’importe lesquels… Deux des meilleurs défenseurs centraux du monde ! Virgil Van Dijk (Liverpool) et Kalidou Koulibaly (Naples) sont suivis. Chacun n’a pas caché son intérêt pour le Real Madrid. Et quand c’est Zizou en personne qui vous veut, comment dire non ?