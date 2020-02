Auteur d’une saison exceptionnelle, Wissam Ben Yedder pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

Acheté pour 40 millions d’euros, Wissam Ben Yedder est clairement la meilleure opération de l’AS Monaco ces derniers mois, avec le prêt d’Islam Slimani. L’attaquant français cartonne et son rendement impressionne. En route pour disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France, Ben Yedder va vivre un été agité.

Du monde sur lui

Sur les tablettes de plusieurs grandes écuries européennes, Wissam Ben Yedder pourrait ne pas rester à Monaco. En effet, avec l’attrait suscité par l’Euro et les belles performances du Français, de grosses offres pourraient arriver. Et la perspective de revendre Ben Yedder pour plus de 60 millions d’euros aurait de quoi séduire l’ASM…