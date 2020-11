Pour construire son nouveau Real Madrid, Zidane doit préparer la succession de 5 piliers du club. Pas simple…

Zinedine Zidane prépare un chantier colossal. Celui de tourner la page d’un Real Madrid qui a tout gagné sous ses ordres, entre 2016 et 2018. Et pour cela, Zizou doit s’attaquer à 5 monstres de son effectif…

Un défi immense

A chaque ligne, le Real Madrid dispose d’un joueur qui a écrit l’histoire du club. Sergio Ramos et Marcelo en défense, Modric et Kroos au milieu du terrain, et Karim Benzema en attaque. Cinq joueurs qui se dirigent doucement vers la fin de leur carrière et dont il faut préparer la succession. Zidane s’y emploie, doucement. Tout sauf simple…