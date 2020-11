Après avoir laissé partir Théo Hernandez au Milan AC, Zidane semble avoir de nouveau fait le mauvais choix cet été.

S’il est considéré comme l’un des grands techniciens de sa génération, Zinedine Zidane n’est pas parfait. En témoigne, chaque année, il laisse partir des talents qui se révèlent loin du Real Madrid sous leur meilleur. Après Hachraf Hakimi, étourdissant au Borussia Dortmund et très en vue depuis qu’il a signé à l’Inter Milan, c’est Théo Hernandez qui est devenu le meilleur latéral gauche d’Europe depuis un an, au Milan AC. Et ce n’est pas terminé.

Et maintenant, Brahim Diaz ?

En effet, toujours du côté du Milan AC, un certain Brahim Diaz réalise des choses épatantes. Poussé vers la sortie par Zidane, l’ancien de Manchester City s’éclate en Italie et prouve qu’il a tout pour être un grand. Une nouvelle boulette de Zidane. Par chance, Brahim Diaz n’est que prêté au Milan et retrouvera le Real Madrid en juin 2021.