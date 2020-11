Dans le dossier Neymar, le PSG pourrait passer à l’attaque d’ici les fêtes de fin d’année.

Tous les voyants sont au vert dans le dossier Neymar. Même si le Brésilien est blessé, le PSG dispose d’une belle opportunité pour aborder le sujet de sa prolongation de contrat. A bientôt 29 ans, Neymar sait que les propositions juteuses se feront de plus en plus rares et que la prochaine offre du PSG a tout pour être celle qui lui faut.

Paris va accélérer

D’après plusieurs médias, les premières réunions du dossier Neymar ont débuté. Et Paris devrait passer à l’attaque assez rapidement. Avant Noël, le Brésilien et ses représentants pourraient recevoir l’offre attendue. Un salaire à plus de 30 millions d’euros pour fêter la fin d’année, quoi de mieux ?