Le PSG semble se diriger vers un nouveau changement d’entraîneur et Leonardo a trouvé un joli duo pour succéder à Tuchel.

Depuis qu’il est revenu au PSG, Leonardo tente de trouver un nouveau coach. Et s’il compose avec Thomas Tuchel depuis plus d’un an maintenant, le Brésilien prépare clairement sa succession pour l’été 2021, date à laquelle le contrat de Tuchel s’achève.

Allegri/Motta sur le banc ?

S’il chasse activement Massimiliano Allegri depuis de longs mois, Leonardo est surtout en train de mettre en place un bel attelage pour la saison prochaine. En effet, Thiago Motta pourrait accompagner l’ancien coach de la Juventus et former un sacré duo pour le PSG.