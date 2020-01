Placé sur la liste des transferts par son président, Brahim Diaz n’a pas envie de quitter le Real Madrid.

Recruté il y a un an par le Real Madrid, Brahim Diaz n’arrive pas à trouver sa place au sein du club merengue. Diaz est déjà considéré comme un flop au sein du club et Florentino Pérez qui veut réduire sa masse salariale tente de le faire partir depuis l’été dernier. Ces dernières semaines, Getafe est venu aux renseignements. Le club de Madrid a de quoi séduire Diaz qui pourrait y faire décoller sa carrière avant de rejoindre un club plus huppé.

Brahim Diaz refuse de partir !

C’est le scénario vendu par Florentino Pérez à son joueur. Problème, celui qui évoluait à Manchester City avant de rejoindre le Real Madrid n’a pas du tout envie de quitter Madrid cet hiver. De quoi faire enrager Florentino Pérez bien conscient qu’il aura du mal à faire partir tous ses indésirables (Mariano Diaz, James Rodriguez, Bale…) cet hiver.