En repositionnant Lucas Vazquez latéral droit, Zinedine Zidane semble avoir trouvé une vraie option pour l’avenir.

Zinedine Zidane a peut-être enlevé une belle épine dans le pied du Real Madrid. En effet, l’entraîneur merengue a tenté de repositionner Lucas Vazquez un peu plus bas, au poste de latéral droit. Une idée qui fait mouche, Vazquez ayant bluffé les observateurs à ce poste.

Une vraie trouvaille

A l’instar de Bouna Sarr et Maxwell Cornet, repositionné latéral par Rudi Garcia, Zinedine Zidane s’est lui aussi déniché un nouveau défenseur dans l’âme. Si Vazquez a clairement des qualités offensives, il a vite compris son intérêt de se muer en latéral moderne, capable de défendre correctement et d’apporter offensivement. Une vraie trouvaille pour le Real Madrid et une doublure pour Carvajal.