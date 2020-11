Si le coût d’un licenciement de Thomas Tuchel était jusqu’ici prohibitif, Paris semble désormais avoir la possibilité de passer à l’action.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel a vu sa situation se compliquer à plusieurs reprises depuis un an. Notamment depuis l’arrivée de Leonardo, avec qui les rapports sont complexes. Mais jusqu’à maintenant, Paris n’a pas franchi le pas d’un licenciement, le coût de celui-ci étant trop élevé.

Six mois de contrat, une « formalité »

Mais la situation est différente, désormais. Le contrat de Thomas Tuchel prend fin dans quelques mois (juin 2021) et le PSG aura plus de marge de manœuvre si jamais la décision était prise de l’éjecter. Estimé à plus de 10 millions d’euros il y a un an, son départ coûterait entre 4 et 5 millions d’euros désormais.