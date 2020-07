Si la Juventus rêve de pouvoir attirer Zinedine Zidane, ce sera uniquement au prix d’une offre XXL. Explication.

A l’affût dans le dossier Zidane, la Juventus pensait pouvoir profiter des froides relations entre l’entraîneur français et le Real Madrid. Depuis quelques mois, le climat est à nouveau tendu entre Zidane et son président, comme c’était déjà le cas en 2018. Un départ de Zizou commençait à se dessiner et la Juve se frottait déjà les mains…

La Juventus va devoir faire très fort

Si les tensions se sont apaisées lors du Covid, d’autant plus après le titre de champion d’Espagne gagné par la bande à Benzema, Zidane reste malgré tout une proie prioritaire de la Juventus. Mais pour envisager une arrivée de l’enfant roi, il faudra une offre démentielle. Un contrat comme jamais un entraîneur n’en a eu à Turin. Zidane a un prix et il faudra frapper très fort pour le faire venir.