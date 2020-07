D’après les informations du 10 Sport, James Rodriguez aurait récemment été proposé au PSG. Jorge Mendes et Leonardo sont en pleine discussion.

James Rodriguez se cherche un nouveau challenge. Depuis son prêt au Bayern Munich, le Colombien ne parvient pas à rebondir et son agent, Jorge Mendes, frappe à la porte des grands clubs pour organiser sa sortie. Récemment, c’est vers Leonardo et le PSG qu’il se serait tourné.

Paris intéressé ?

« Selon nos informations, le cas de James Rodriguez aurait récemment été évoqué entre Leonardo et l’agent du joueur, Jorge Mendes, affirme le site du 10 Sport. Le Brésilien et le célèbre agent portugais échangent très régulièrement depuis plusieurs semaines. Le cas de James Rodriguez a fait partie de leurs échanges, Jorge Mendes ayant proposé à Leonardo les services de son joueur, dans la mesure où Paris cherche à recruter de nouveaux atouts au milieu du terrain comme offensivement ». Reste à savoir s’il peut être question d’un transfert ou d’un prêt. Et si Paris peut être intéressé.