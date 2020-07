Sur la piste de Sandro Tonali, Leonardo a tout tenté pour convaincre le prodige italien. En vain.

Huit ans après avoir signé Marco Verratti au PSG, Leonardo pensait pouvoir remettre le couvert avec Sandro Tonali. Considéré en Italie comme l’un des grands espoirs au milieu du terrain, le prodige de Brescia n’a toutefois pas cédé face à l’offensive du PSG.

Leonardo a tout tenté

Certain de son talent, Leonardo a tout mis en œuvre pour convaincre Sandro Tonali. Il aurait même demandé à Marco Verratti de jouer les intermédiaires, les deux hommes étant coéquipiers en sélection italienne. Mais le désir de Tonali de rester en Italie, et de signer à l’Inter Milan, a été plus fort.