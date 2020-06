Pour convaincre Kylian Mbappé de signer, le PSG pourrait lui proposer le même salaire que… Neymar !

Depuis plus d’un an, le PSG galère avec Kylian Mbappé. Si les deux parties s’entendent à merveille, le champion du monde refuse de parler avenir et prolongation de contrat. Ferme et déterminé, le Français se sent bien dans son contrat courant jusqu’en juin 2022 et ne veut pas y toucher. Notamment pour garder ses chances de départ en juin 2021…

Un salaire XXL

Mais la donne pourrait changer dans les semaines à venir. En effet, le PSG propose à Kylian Mbappé de toucher le même salaire que Neymar. Une fortune colossale pour convaincre le Français de dire oui. Et avec 30 millions d’euros net par saison, difficile de dire non.