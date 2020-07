Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait avoir donné sa parole pour ne pas prolonger son contrat et ainsi être plus abordable dans un an.

La situation de Kylian Mbappé est au centre de tous les intérêts. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde repousse toutes les tentatives des Qataris pour prolonger. Et il n’est pas impossible que le Français ait donné sa parole au Real Madrid afin de conserver cette situation contractuelle.

Un deal déjà calé ?

En ne prolongeant pas, Kylian Mbappé s’offre une occasion en or de pouvoir partir en juin 2021. A un an de la fin de son contrat, le Français sera en position de force pour partir. Le Real Madrid n’aura plus qu’à se « baisser » pour dégainer une offre et récupérer Mbappé sur un plateau. Pour cela, Mbappé a pu donner sa parole et pris un engagement fort. Leonardo réussira-t-il à s’interposer ? Réponse à la fin de l’été…