Si Leonardo a fait de Sergej Milinkovic-Savic l’une de ses priorités, la Lazio Rome souhaite attendre pour une possible vente.

Le gros poisson de l’été s’appelle Milinkovic-Savic. Le maestro de la Lazio Rome est la priorité de Leonardo qui souhaite vraiment le faire venir, après avoir déjà tenté un coup l’été dernier. Mais ce dossier pourrait être reporté à la fin de l’été.

La Lazio veut attendre

Si Paris pousse pour son recrutement, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être un dossier de fin de mercato. En effet, la Lazio Rome souhaite terminer la saison et attendre le verdict de la Serie A pour prendre une décision (et ajuster le prix du transfert, aussi). Le PSG et Leonardo vont devoir se montrer patient. La partie ne fait que commencer visiblement…