Les nombreux départs de l’été nécessitent l’arrivée d’un nouvel attaquant. Sur le dossier, Leonardo pourrait surprendre…

Avec Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo Moting en moins, Paris se déplume en attaque. Et même si Mauro Icardi a décidé de rester, avec un transfert définitif, il manque clairement du monde pour le banc. Les atouts offensifs du PSG ne sont pas suffisants.

Attention, surprise…

Leonardo s’occupe déjà de ce recrutement. Et le Brésilien pourrait une nouvelle fois surprendre. Avec un joueur d’expérience, polyvalent et efficace, Paris serait tout heureux de pouvoir dénicher une doublure XXL pour Icardi. Et s’il faut dépenser un peu d’argent, Paris le fera. A ce jour, Aubameyang dispose de toutes les qualités pour être cette perle rare. Et ça tombe bien, Tuchel le veut !